Rapport: 343 Industries jobber med to Halo-spill, men vil få mye hjelp

Som du kanskje husker ble 343 Industries rammet av permitteringer både i fjor og tidligere i år, og det har vært snakk om store endringer. Nå har den vanligvis pålitelige Halo-kilden Bathrobe Spartan, som hevder å ha snakket med folk fra studioet, delt informasjon om situasjonen.

Tilsynelatende er antall ansatte nå bare litt over halvparten av hva det var, og de har gått fra 500 til 280 personer. Microsoft har angivelig ikke den samme tilliten til dem lenger, og har derfor begynt å outsource mer utviklingsarbeid. Dette forsterker informasjonen om at Unreal Engine vil bli brukt til serien i fremtiden, da det er mye lettere å outsource Unreal arbeid enn for en proprietær grafikkmotor.

343 Industries I stedet vil Creative Assembly lede utviklingen og produsere konsepter (i likhet med Halo Wars 2, som ble utviklet av under ledelse av 343 Industries), i stedet for å utvikle selv - selv om 30 % av arbeidsstokken fortsatt jobber med selve utviklingen. De jobber for tiden med to Halo -spill, hvorav det ene er en nyinnspilling av det første spillet i serien, mens det andre er Halo 7. Det skal visstnok ha et betydelig høyere antall spillere enn tidligere, og kanskje er dette arven etter Certain Affinitys berømte - men tilsynelatende kansellerte - Battle Royale-prosjekt?

Ingen av dem forventes imidlertid å bli utgitt før tidligst i 2026, så vi mistenker at de vil være spill for den allerede bekreftede neste generasjons Xbox. Microsoft holder også på budsjettet på en annen måte enn tidligere, for selv om Halo Infinite tjente mye penger, var det fortsatt mindre enn forventet. Dette sies å gjøre det vanskeligere å ansette nye medarbeidere.

Siden alt dette er ubekreftet informasjon, ta det med vanlig forsiktighet for nå.