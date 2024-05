Rapport: Activision og Nintendo jobbet med et Donkey Kong-eventyr

HQ

Mange lurer på hvorfor Nintendo viser så liten interesse for Donkey Kong, som ikke har hatt et nytt stort eventyr siden Donkey Kong Country: Tropical Freeze ble utgitt til Wii U for over ti år siden.

Nå viser det seg at de i det minste har vurdert det. Etter at Activision Blizzard inkluderte Nintendo-figurer i Skylanders Superchargers, ble Nintendo så imponert at de slo seg sammen med Vicarious Visions for å starte et nytt Donkey Kong-spill, tilsynelatende med fokus på mobilitet med et Esel som kan gli på lianer.

Det er i hvert fall det spillhistorikeren Liam Robertson hevder i den siste episoden av DidYouKnowGaming. Shigeru Miyamoto var angivelig også involvert i prosjektet, men det ble kansellert etter seks måneder da Activision Blizzard ønsket at studioet skulle være en støtteutvikler for Call of Duty i stedet.

Dette fikk Vicarious Visions grunnleggerduo Karthik og Guha Bala til å droppe ut og starte Velan Studios i stedet, som fortsatte samarbeidet med Nintendo og lanserte Mario Kart Live: Home Circuit i 2020.

