Rapport: Akademiet ser på Ryan Reynolds og Hugh Jackman som verter for Oscar-utdelingen i 2025

Etter den enorme suksessen til Deadpool & Wolverine på kino i sommer, ser det ut til at alle vil ha en bit av Ryan Reynolds og Hugh Jackman. Dette kan til og med inkludere The Academy selv, som i en ny rapport hevdes å være ute etter å benytte seg av medstjernene til å være vertskap for den neste Oscar-utdelingen i mars 2025.

World of Reel hevder at Reynolds og Jackman er i søkelyset for å være vertskap for den 96. Oscar-utdelingen, og at arrangørene forbereder seg på å "sprenge banken" for å se de to A-listene bringe sin signaturteft og forbindelse til seremonien.

Ingen offisiell informasjon på denne fronten er bekreftet ennå, men med tanke på hvor populære de to stjernene er akkurat nå, virker det som et plausibelt valg av vertskap for det kommende arrangementet.