Rapport: Amazon og Sony Pictures starter på nytt med God of War -serien

HQ

Det er lenge siden vi først hørte at det var planer om å gjøre Santa Monica Studios anerkjente God of War -serie om til en TV-serie. Sony Pictures skulle slå seg sammen med Amazon MGM Studios for å debutere PlayStation Productions på Prime Video, men det kom egentlig aldri noe av substans etter denne opprinnelige rapporten, og vi vet tydeligvis hvorfor nå.

Deadline har rapportert at tilbakestillingsknappen er trykket på, og at Sony og Amazon starter fra scratch i utviklingen av denne God of War serien. Det bemerkes at dette kommer siden showrunner og utøvende produsent, Rafe Judkins, har forlatt prosjektet, sammen med EP-ene Hawk Ostby og Mark Fergus, alt etter å ha fullført flere manus for den første sesongen, på grunn av kreative forskjeller som er pålagt av produksjonsselskapene. Deadlines rapport legger til at manusene ble rost av både Sony og Amazon, noe som mildt sagt er uvanlig med tanke på denne utviklingen.

Med denne endringen i tankene vil Sony og Amazon få i oppgave å bygge opp et helt nytt forfatterrom for serien, noe som betyr at det kan ta måneder før det første manuset er ferdig, og også betydelig lengre tid før det blir gitt grønt lys for å begynne filmingen. Vi vet fortsatt ikke engang hvem som er utpekt til å spille hovedrollen som Kratos.

Er du fortsatt spent på Prime Videos God of War -serie?