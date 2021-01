Rapport: Among Us til Switch har allerede solgt over tre millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Partyspillet Among Us ble ekstremt populært i 2020 og blir sett på som ett av tidenes mest populære spill. Etter å bare ha vært tilgjengelig til PC og smarttelefoner kom det også til Switch sent i fjor - og tydeligvis har dette vært etterlengtet.

Nå rapporterer nemlig SuperData at spillet allerede har solgt over tre millioner eksemplarer på Switch:

"Among Us player numbers fell from their November peak, but the game was still 2.8 times as popular as the next most-popular game, Roblox. The title also launched on Nintendo Switch in December. This edition sold 3.2M copies and was the highest-earning version of the game for the month."

Også 2021 kan bli et bra år for Among Us da det både får mer innhold samt kommer til Xbox-konsollene.