Rapport: Andre sesong av Ahsoka starter innspillingen neste år

Dessverre er det langt fra alle Disneys Star Wars-satsinger som har blitt elsket av alle, men en serie de fleste så ut til å like var Ahsoka. Denne tolkningen passet fint sammen med både fanfavorittene Clone Wars og Rebels, men etter premieren for over et år siden har det vært ganske stille.

Det har vært kjent siden januar at det kommer en oppfølger, men utover det har det mest vært rykter. Nå rapporterer imidlertid The Hollywood Reporter at deres kilder sier at produksjonen vil starte i 2025.

Gitt at dette er i tråd med tidligere rykter, kan vi bare krysse fingrene for at det er sant. Hvis det er tilfelle, vil den sannsynligvis ha premiere på Disney+ tidlig i 2026.