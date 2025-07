Rapport: Clayface premisset for historien avslørt

HQ

Som du sikkert vet, er en Clayface film under arbeid og forventes å ha premiere om et års tid. I motsetning til den mer familievennlige Superman blir dette en skrekkfilm for voksne.

Nexus Point News rapporterer at de har fått informasjon om premissene for filmen (skrevet av skrekkveteranen Mike Flanagan, skaperen av blant annet The Haunting of Hill House og The Fall of the House of Usher). Tilsynelatende er to forskjellige Clayface inkarnasjoner fra tegneseriene blandet her, karakteren heter Matt Hagen, men har Basil Karlos bakgrunnshistorie, for å levere en solid skurk til DCU. De skriver :

"...Hagen er en kjekk, fremadstormende skuespiller som blir angrepet og vansiret. Han er opprinnelig fra Gotham, men flytter til Hollywood for å unnslippe sin problematiske fortid og starte en karriere som skuespiller. Med vansiringen ødelegges karrieren og utløpet som skuespiller, og til slutt forvandles han til et formskiftende monster."

Hagen skal visstnok forelske seg i Dr. Caitlin Bates, en karakter som er skapt for denne filmen og som vi derfor ikke har sett i tegneseriene før. Hun ønsker tilsynelatende å hjelpe Clayface, men mannen hennes setter ikke pris på hvor nært de to kommer hverandre. Rapporten fortsetter :

"Bates er administrerende direktør i en bioteknologisk oppstartsbedrift som søker å skape banebrytende medisin og medisinsk teknologi. Bates ser Hagen som en måte å få selskapet hennes til å vokse og kurere sykdommen hans. I løpet av prosessen forelsker hun seg i ham, mens forloveden hennes, John, blir mistenksom overfor forholdet deres. John er etterforsker og er forpliktet til Caitlin og jobben sin. Filmens antagonist skal være en forbryterboss, som i likhet med Caitlin og John er en annen original karakter."

Det høres ut som om Caitlins hjelp er det som til slutt får ting til å gå riktig ille for Matt Hagen, som sannsynligvis blir forvandlet til Clayface. Filmen beskrives som body horror, og DC-filmsjef James Gunn har tidligere sagt:

"[Det er] ren f***ing horror, liksom, helt ekte. Deres versjon av den filmen, den er så ekte og sann og psykologisk og kroppsskrekk og ekkel."

Hva synes du om dette premisset for en DC-skrekkfilm?