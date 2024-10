Rapport: Den originale Zombies-gjengen vender tilbake til Call of Duty

HQ

Det ser ut til at originale CoD Zombies-fans er heldige, ettersom old-school-mannskapet er satt til å komme tilbake i 2025. Selvfølgelig er dette ikke bekreftet av Activision, Raven Software eller Treyarch, så ha saltbøssene dine klare, men la oss dykke ned i hvorfor dette ryktet har sirkulert.

Ideen om at det originale Zombies-mannskapet kommer tilbake kommer fra flere kilder som snakket med Insider Gaming, og stammer fra nylige playtests, der det ble avslørt at Dempsey, Richtofen, Nikolai og Takeo alle kommer tilbake.

En superfan bemerket at disse versjonene av karakterene så ut til å være enda eldre enn Primis, i stedet for Ultimis-versjonene av mannskapet. Historien vil angivelig dreie seg om at OG Nazi Zombie-drapsmennene blir jaget for deres Dark Aether Essence for å bringe tilbake det gamle multiverset.

Det er verdt å merke seg at det kan gjøres endringer fra playtests, og så hvis dette høres ut som en drøm, kan det endres. Imidlertid, hvis dette viser seg å være sant, vil 2025 være et spennende år for old-school CoD-fans, spesielt de som elsket å ta hensyn til Zombies lore.