Rapport: Det kostet Riot en halv milliard dollar å lage Arcane

Du lurer kanskje på hvorfor det har tatt Riot Games og Netflix så lang tid å få ut to sesonger med TV, til tross for at den første sesongen av Arcane debuterte til stor begeistring. Vel, i tillegg til at det har tatt den nødvendige tiden å levere kvalitet, ser det ut til at den andre viktige faktoren er økonomien bak prosjektet.

I følge Variety er det nevnt at Arcane koster Riot $ 250 millioner dollar å lage hver sesong, noe som betyr at de to sesongene vil sette utvikleren League of Legends tilbake hele $ 500 millioner.

Det antydes at dette kostbare foretaket også er grunnen til at Riot sakte har gått bort fra sine tidligere planlagte planer om å utforske TV og film og andre former for underholdning utover videospill, og på samme måte er sannsynligvis også en viktig bidragsyter til hvorfor sesong 2 av Arcane blir den siste og hvorfor serien ikke vil løpe i sin tidligere planlagte fem-sesongsbue.

Varietys egne ord sier: "Til tross for alt snakket om ambisjonene, har Riot praktisk talt ingenting å vise for det utover "Arcane", som kilder avslørte vil ha kostet selskapet omtrent 250 millioner dollar å produsere og markedsføre over 18 episoder totalt, noe som gjør den til den desidert dyreste animerte serien noensinne på streaming eller lineær TV."

Riot Medstifter Marc Merrill har svart på Varietys rapport og lagt til at den nedskalerte Arcane -innsatsen ikke betyr at Riot er ferdig med sin multimedietilnærming, men bare at de tar en annen tilnærming og bruker dette som en læringserfaring.

Merrill legger til: "Vi hadde aldri tenkt å operere som et tradisjonelt studio med tradisjonelle tidslinjer. Det som endret seg etter hvert som vi lærte mer, var forventningene våre til oss selv: Vi innså at det tar mye mer tid å få det til enn vi opprinnelig hadde forventet, og derfor kalibrerte vi utviklingen, produksjonsmålene og teamene våre med dette i tankene."

Uansett vil Arcane starte sin andre sesong senere denne uken, når de tre første episodene som utgjør Act 1 debuterer på Netflix den 9. november. Deretter kommer Acts 2 og 3, som også består av tre episoder hver, på ukentlig basis.