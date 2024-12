Rapport: Disney håper å overtale Depp til å gjenoppta rollen som kaptein Jack Sparrow

Disney har ennå ikke gitt opp håpet om å bringe Johnny Depp tilbake som Captain Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean. Ifølge Variety vurderer studioet nå å gjenoppta samarbeidet etter en syv år lang pause og Depps juridiske kamper, ettersom produsent Jerry Bruckheimer jobber med to parallelle prosjekter for franchisen, og ett av dem kan potensielt inkludere Depp, forutsatt at de kan forsone seg.

Selv om Depp tidligere har uttrykt tvil om å vende tilbake, spesielt etter den offentlige rettssaken mot Amber Heard, har Bruckheimer vært tydelig på at han ønsker å ha ham tilbake. Det har han sagt: "Hvis det var opp til meg, ville han vært med."

I mellomtiden planlegger Disney angivelig en reboot av serien, komplett med helt nye skuespillere, med Margot Robbie ryktet å ha en hovedrolle, men dette prosjektet har hatt sine egne opp- og nedturer, med Robbie som tidligere antydet at det var "dødt for Disney".

Håper du å se Depp tilbake i rollen som Captain Jack Sparrow?