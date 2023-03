Rapport: Disney+ Indiana Jones TV-serie er kansellert

HQ

I lang tid har det vært planer om en TV-serie basert på Indiana Jones for Disney+. Ingen detaljer om det har blitt avslørt, men det ville angivelig ha funnet sted omtrent samtidig med den første filmen, Raiders of the Lost Ark.

Men ettersom Disney nylig har bestemt seg for å trappe ned på nye prosjekter for Disney+, ser det ut til at Indiana Jones TV-serien også er skrinlagt. Dette ble avslørt av den velprøvde innsideren Jeff Sneider i den siste episoden av Hot Mic -podcasten.

Vi antar at denne beslutningen kan bli omgjort hvis Indiana Jones and the Dial of Destiny, som har premiere 30. juni, viser seg å være en stor suksess. For nå virker det som om vi ikke bør holde pusten for en Indiana Jones TV-serie skjønt.

