Rapport: Dwayne Johnson donerte et syvsifret beløp til SAG-AFTRAs hjelpeorganisasjon

Det er ikke mange fra Hollywood-eliten som har uttalt seg om de pågående streikene Writers Guild of America (WGA) og Screen Actors Guild (SAG-AFTRA). Men det betyr ikke at de ikke støtter streikene og ønsker å hjelpe de som kjemper for bedre rettigheter og lønn for alle i bransjen.

Som Variety melder, skal Dwayne Johnson nå ha gitt en syvsifret donasjon til SAG-AFTRA Foundation, en veldedig organisasjon som ikke er en del av organisasjonen, men som er tilknyttet den. Dette skjedde etter at stiftelsen ba sine best betalte medlemmer om hjelp, slik at den kan gi hjelp og støtte til fagforeningens 160 000 medlemmer som har vært uten arbeid siden streikene startet.

Det er ikke kjent hvor mye Johnson donerte, men på Foundation skrev han på Twitt...X: "Takk @TheRock for din ekstraordinære generøsitet og historiske donasjon til SAG-AFTRA Foundation! Du hjelper tusenvis av @sagaftra-skuespillere og -familier som er i akutt nød, og går foran slik at andre kan følge etter! Vi setter pris på deg!!!"

Alt dette kommer etter at Johnsons lønn for den kommende julefilmen, Red One, ble avslørt å være et ganske enormt beløp.