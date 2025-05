Rykte: Elden Ring-filmen skal regisseres av Alex Garland

HQ

Med videospillfilmatiseringer som fortsetter å se ganske jevn suksess (bortsett fra noen få flopp som Borderlands), ser det ut til at studioer leter etter sin neste store hit blant populære spill. Tidligere har vi hørt fra George R.R. Martin at en Elden Ring film har blitt diskutert, men nå kan vi ha en betydelig oppdatering.

Ifølge en fersk rapport fra Nexus Point News har tilsynelatende A24 rettighetene til Elden Ring -filmen, og jobber nok en gang med Civil War's Alex Garland for å sette ham i regissørstolen. Problemet med denne kilden? Vel, artikkelen har siden blitt fjernet.

Det er vanskelig å si hvorfor artikkelen er tatt ned, men den har blitt lagt ut av aggregatorer på nettet, derav stykket du leser nå. Ta selvfølgelig den største skjeen salt du har for dette, da vi ikke vet noe før noe offisielt blir bekreftet. Likevel høres det ikke for langt hentet ut for A24 å ta tøylene på en Elden Ring film, men med tanke på omfanget av Lands Between, kan det ende opp med å bli et av studioets dyreste prosjekter.