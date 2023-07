Rapport: Et giftig spillmiljø er en dårlig forretning

HQ

Noen spill er rett og slett ikke morsomme å spille fordi de har giftige miljøer der folk trakasserer og angriper både med- og motspillere verbalt. Utgiverne gjør ofte halvhjertete forsøk på å forhindre dette, og altfor få ser ut til å ta det på alvor.

Men det burde de kanskje gjøre. Ifølge en ny rapport fra Dr. Rachel Kowert er giftige nettsamfunn skadelige både for brukernes mentale helse og for virksomheten. Det viser seg at 7 av 10 spillere har unngått spill på grunn av dårlig rykte, 6 av 10 spillere har også bestemt seg for ikke å bruke penger på et spill på grunn av et giftig fellesskap, og 6 av 10 spillere har sluttet å spille spill på grunn av "hat og trakassering".

Og ikke nok med det, det viser seg at spillere foretrekker å bruke sine hardt opptjente penger på "ikke-toksiske" spill:

"Forskerne så på spillere i alderen 13-25 år og fant ut at det gjennomsnittlige månedlige beløpet som ble brukt på spill som ble ansett som "ikke-toksiske" sammenlignet med "giftige", utgjorde en forskjell på 54 %. Det vil si at inntektene økte med 54 % for spill som "ikke selger spill som spyr ut skjellsord, rasistiske epiteter, holocaustfornektelse, kvinnehat, trusler mot sikkerheten og vanlige voldtekts- og drapstrusler"."

La oss håpe at alle utgivere iverksetter tiltak for å gjøre nettspill til det morsomme og hyggelige det er ment å være.