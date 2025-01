Rapport: Et uanmeldt Warhammer RPG har blitt kansellert

HQ

Warhammer har nådd litt av en all-time high de siste årene. Det er notert på London-børsens FTSE 100-indeks, trekker inn mer og mer virksomhet med modellsalg, og med nylige multimediasuksesser som Warhammer 40,000: Space Marine II og den kommende Henry Cavill-serien, ser det ut til at det nå er på tide å hoppe på et Warhammer-tog. Imidlertid er ikke alt bra med IP-en.

I følge en rapport fra MP1st, et RPG i utvikling hos Thought Pennies - et studio etablert i 2020 - har blitt kansellert. Thought Pennies gjennomgikk betydelige permitteringer i 2023 og 2024, med en utgiver som trakk finansiering i det siste året.

Utviklerne fra Thought Pennies har vært ganske vage når de har skrevet om spillet på LinkedIn-profilene sine, men referanser til en mørk fantasiverden peker oss i retning av Warhammer. Det er da sannsynlig at dette spillet ville ha vært et RPG satt i Age of Sigmar eller til og med Warhammer Fantasy Battles-innstillinger, som viser seg å være generelt mindre populære enn Warhammer 40,000.

Til tross for at Age of Sigmar gjenopplivet Warhammer og fantasy, og The Old World brakte Warhammer Fantasy Battles tilbake til oss, ser det ut til at det er tiden for 40k nå, med den kommende Amazon-serien, Secret Level-episoden og det mest vellykkede Warhammer-spillet på lenge som kommer fra settingen. Dessuten hadde vi nylig et flott RPG i Warhammer 40,000: Rogue Trader, også, så sjekk det ut hvis du vil utforske den dystre, mørke fremtiden i et rollespill.