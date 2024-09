Rapport: Flere detaljer om det nye Battlefield har blitt avslørt

HQ

Det neste Battlefield er på vei, og nylig har vi hørt mer om det. Fra vår første titt på noen av spillets konseptkunst til at det ble avslørt at spillet ville ha en moderne setting, kommer mer informasjon vår vei.

Nå kommer noen nye detaljer via en rapport fra Insider Gamings Tom Henderson. I et innlegg på nettstedet hans sier Henderson at spillet vil finne sted en gang mellom 2027 og 2030, og involverer forskjellige steder over hele verden, inkludert Gibraltar (stedet som det er hintet til i konseptkunsten).

Når det gjelder flerspiller, sies det at 45 våpen er tilgjengelige ved lansering sammen med 10 kart. Spillet vil også bruke levelution (ødeleggelse) på en måte vi ikke har sett før i Battlefield, hvor kaliberet på våpenet ditt styrer hvor mye du kan ødelegge omgivelsene, i likhet med Rainbow Six: Siege.

For øyeblikket blir Battlefield 6 vurdert som navnet på spillet, men tilsynelatende har teamet ikke helt bestemt seg for tittelen ennå. Som alltid bør du ta disse påstandene med en klype salt ettersom de ikke kommer fra en offisiell kilde, men Henderson er vanligvis veldig solid med informasjon.