Rapport: Forsinkelse av Grand Theft Auto VI kan få betydelige konsekvenser for spillbransjen

Hvis alt går etter planen - noe vi inderlig håper - vil Grand Theft Auto VI bli utgitt i høst. Det kan meget vel bli den største lanseringen av videospill i historien, med potensial til å generere inntekter på over 3 milliarder USD i løpet av det første året.

Men Rockstars spill er ikke bare svært etterlengtet - det er også noe mange spillselskaper frykter. For Grand Theft Auto VI kaster en lang skygge, og ingen andre utviklere vil ønske å gi ut noe nytt i nærheten av det. Dette tvinger mange studioer til å planlegge sine kommende lanseringer rundt spillet, noe som også utgjør en stor risiko - spesielt hvis Grand Theft Auto VI ender opp med å bli forsinket.

Ben Foster, seniorkonsulent i analyseselskapet Newzoo, beskrev nylig hvordan en forsinkelse av GTA VIs lansering kan få ødeleggende konsekvenser for mange andre selskaper i bransjen. Hvis spillet blir utsatt med flere måneder, kan det skape et svart hull - et massivt gap i lanseringsplanen - og tvinge studioene til enten å lansere i en periode med lavere markedsaktivitet eller utsette sine egne titler helt.

I et intervju med PC Gamer sa Foster :

"Hvis du er et spillselskap som holder pusten og venter på at GTA 6 skal komme ut, og så blir det forsinket med tre, fire, fem, seks måneder, hva gjør du da? Enten må du være i stand til å lansere i det store, svarte hullet som er blitt åpent nå, eller så må du forlenge produksjonstiden med ytterligere seks måneder - jeg er sikker på at noen selskaper kommer til å gå over ende som følge av det, ikke sant?"

Kort sagt, en forsinkelse vil ikke bare påvirke Take-Two Interactive - det kan få større konsekvenser for hele bransjen, og potensielt gjøre denne høsten til en tørr og begivenhetsløs høst for spill. Så la oss alle håpe at Grand Theft Auto VI blir ferdig i tide.

