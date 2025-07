Rapport: Forza Horizon 5 er årets bestselgende PlayStation 5-tittel

HQ

At Xbox-spill selger veldig, veldig bra på PlayStation 5 er ikke noe nytt, og vi har tidligere sett flere titler prestere sterkt, ikke minst Sea of Thieves. Men ingen har vært like vellykkede som Forza Horizon 5.

Ifølge en rapport fra Alinea Analytics (takk til Windows Central) solgte denne fire år gamle Xbox Series S/X-tittelen to millioner eksemplarer på bare 25 dager, noe som kan sammenlignes med bare én million på samme tid for det splitter nye og PlayStation 5-eksklusive Death Stranding 2: On the Beach.

Og siden da har det tilsynelatende fortsatt å selge i raskt tempo, og PlayStation 5-salget av Forza Horizon 5 har allerede passert tre millioner solgte eksemplarer, noe som betyr at det også har overgått årets spill fra 2024, nemlig det PlayStation 5-eksklusive Astro Bot.

Totalt sett betyr suksessen til Playground Games' racingspill for Sonys konsoll at det nå er det bestselgende spillet for formatet i hele 2025, og overgår til og med Monster Hunter: Wilds (som har solgt 2,9 millioner eksemplarer).

Det er med andre ord ingenting som tyder på at Microsoft vil redusere sine investeringer i Sonys konsoller, snarere tvert imot.