Rapport: Fox-overtakelse var ikke en god avtale for Disney

HQ

Da Disney kjøpte 21st Century Fox, eller bare Fox, for nesten fire år siden, var avtalen verdt hele 71.3 milliarder dollar. Til sammenligning betalte Microsoft "bare" over 10% så mye for Bethesda (7,5 milliarder dollar) og Microsofts kommende, enorme overtakelse av Activision Blizzard skal bli på rundt 69 milliarder dollar.

Dette medfører selvsagt en enorm risiko, og en ny rapport (takk, The Wrap) viser nå at blant annet Covid-19 har gjort det mye vanskeligere for Disney å hente inn pengene til overtakelsen. For tiden anslås Disney å ha tjent i underkant av 37% (26 milliarder dollar) av totalen, noe som etterlater 45 milliarder dollar. Dette antas å være fordi en av Disneys viktigste grunner til å kjøpe Fox var å styrke merkevaren for sitt voksne filmpublikum, inkludert de nye Planet of the Apes-filmene. Problemene begynte imidlertid å tårne seg opp med Corona og det faktum at det høyforbrukende, voksne publikummet deretter vendte seg bort fra kinoen og valgte strømmetjenester for filmvisning.

Mens Avatar: The Way of the Water har tjent mer enn 2 milliarder dollar alene, representerer den bare 4.5 prosent av totalen på 45 milliarder dollar. Analytikere spår at Disney derfor vil fokusere mer på storfilmer fra nå av - sannsynligvis på bekostning av mindre merker. I den horisonten har vi filmer som Avatar 3, 4 og 5, Taika Waititis Next Goal Wins og Gareth Edwards' True Love å se frem til.