Rapport: Gamere bruker mer tid på å se på spill enn de bruker på å spille spill

HQ

Den moderne spilleren har endret seg mye i takt med fremveksten av sosiale medier og videotjenester som YouTube, noe som har ført til en betydelig endring i måten mange spiller på. For det første går stadig mer av tiden til å se på at andre spiller dataspill i stedet for å spille selv, noe en ny rapport bekrefter.

Rapporten kommer fra MIDiA Research (takk, GamesIndustry.biz), der det fremgår at den gjennomsnittlige spilleren bruker rundt 8,5 timer i uken på å se på videospillrelaterte videoer, mens han eller hun bare bruker 7,4 timer i uken på faktisk spilling.

Rapporten antyder til og med at en av de neste store måtene videospillutgivere og -utviklere vil utnytte denne vaneendringen på, vil være å tilby video i spillet til en viss grad, ettersom det kan "låse opp nye inntektsstrømmer, som reklame, og drive vekst."

Er du en av dem som bruker mye tid på å se på videospill, eller foretrekker du å spille dem i stedet?