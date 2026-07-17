Rapport: « Grand Theft Auto VI tjente 260 millioner dollar i den første forhåndsbestillingsuken, og kan nå 5 milliarder dollar ved lanseringen

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Selv uten å ha vist noe ordentlig spillopplevelse. Selv uten en plate som spillet kan spilles fra. Selv med en prislapp på 80 dollar på den grunnleggende Standard Edition, har Grand Theft Auto VI likevel tjent inn hundrevis av millioner dollar i forhåndsbestillinger. Bare i løpet av den første uken på markedet, hvis man skal tro de siste rapportene.

Mens noen prognoser antydet at « Grand Theft Auto VI allerede hadde tjent inn 1 milliard dollar i inntekter etter at forhåndsbestillingene ble åpnet, viser nye tall fra Newzoo at dette tallet sannsynligvis ikke stemmer, og at det i stedet er mer sannsynlig at det ble tjent inn rundt 260 millioner dollar i løpet av den første uken etter at den store forhåndsbestillingsknappen ble tilgjengelig for fansen. Det forventes at dette tallet bare vil stige og stige i løpet av forhåndsbestillingsperioden etter hvert som Rockstar setter markedsføringskampanjen sin i gang for fullt.

Når lanseringen finner sted, spår Newzoo at « Grand Theft Auto VI kan innbringe alt fra 4,5 milliarder til 5,2 milliarder dollar. De mener også at « Grand Theft Auto VI er på vei til å overgå forventningene. Selv i den nedre enden av skalaen spås det at spillet kan selge 37 millioner eksemplarer bare i løpet av den første uken. «Selv ved den mest konservative tolkningen, nemlig at GTA VI har en sterkere start enn noen annen stor tittel i vårt datasett, ender det på et enormt tall etter alle historiske standarder,» heter det i rapporten.

Ikke rart at alle prøver å komme seg ut av veien for Rockstars lansering.