Rapport: Guild Wars 3 har fått grønt lys

Guild Wars 2 Guild Wars 3 kom ut helt tilbake i 2012, og selv om MMORPG-spillet har fått mye innhold siden den gang, har fansen lurt på når eller om vi får se en Guild Wars 3. Nå, ifølge Money Today (via Wccftech), skal ArenaNets morselskap NCSoft ha gitt prosjektet grønt lys.

ArenaNet har jobbet med et nytt prosjekt i noen tid, men vi er ikke sikre på om det spillet er Guild Wars 3. Det ville være fornuftig for det spillet å være ArenaNets mest populære IP, men det er fortsatt sannsynligvis best at du ikke får forhåpningene dine.

Selv om det allerede er gjort en del arbeid med Guild Wars 3, vil det fortsatt ta flere år før vi kan få tak i spillet. I tillegg er det en mulighet for at det at det har fått grønt lys betyr at arbeidet bare så vidt har begynt, noe som kan forlenge ventetiden ytterligere.