Rapport: Half-Life 3 skrotet i 2015, Valve-insider lekker gameplay og historie

Ventetiden på en oppfølger til det mange anser som et av de beste spillene gjennom tidene fortsetter, men nye lekkasjer fra en Valve-insider tegner nå et mørkt bilde rundt utviklingen av Half-Life 3, noe som tyder på at spillet ble skrotet internt tilbake i 2015.

Den tidlige utgaven av Half-Life 3 involverte angivelig en drømmesekvens der Gordon Freeman får oppleve biter av den såkalte "Seven Years War". Noe som ifølge spillets bakgrunnshistorie fant sted før Half-Life 2 og handlet om at Alien Combine tok over jorden før den til slutt våknet opp i et kammer som tilhørte Aperature Science. Med andre ord hvor Portal-spillene finner sted.

Half-Life 3 ville også ha blitt koblet til og funnet sted etter Portal 2, og spillerne ville ha hatt tilgang til robotarmer som tillot Gordon å løse forskjellige gåter. Hovedsakelig ved å endre størrelsen og temperaturen på ulike objekter. Når du klarer å unnslippe Aperature-laboratoriet oppdager Gordon at 20 år har gått siden sist, og at han er i ruinene av en ukjent by i Nord-Amerika.

Tyler McVicker, en annen kjent og kreditert Valve-informant, verifiserer mye av denne informasjonen og fortsetter også med å fortelle oss hvordan Half-Life 3 ville hatt en semi-åpen verden og langt mindre lineær enn de forrige spillene med prosedyregenererte oppdrag for spilleren å fullføre. Til slutt nevner Vicker også at hele prosjektet ble skrotet på grunn av interne konflikter i Valve der flertallet av selskapets ledere foretrakk å skifte fokus til virtuell virkelighet.

Utrolig triste og opprørende nyheter hvis alt faktisk er sant, og vi kan sannsynligvis ikke forvente (som vanlig) noen offisiell uttalelse fra Valve heller. For de av dere som ønsker å sjekke ut hele videoen der Tyler McVicker går gjennom all informasjonen, kan du gjøre det her.

Er fremtiden til Half-Life 3 bare tøv eller er det fortsatt et glimt av håp?