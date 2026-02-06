Rapport: Halo: Campaign Evolved målretting mot sommerlansering

HQ

Det ser ut til at Halo: Campaign Evolved vil lande tidligere enn vi kanskje hadde forventet. Med serien som feirer 25-årsjubileum 15. november, forventet mange fans at Halos nye første kampanje-remake skulle komme rundt da. Imidlertid ser det ut til at vi i stedet kan få det mye tidligere, ettersom Halo Studios ønsker å gjøre så mye av 2026 om Halo som mulig.

I følge The Verge's Tom Warren, Halo: Campaign Evolved sikter mot en utgivelse sommeren 2026. Dette er slik at det ikke er for tettpakket rundt Fable, som visstnok skal lanseres til høsten, og Gears of War: E-Day, som er gitt en gang i andre halvdel av året.

Vi vet at Forza Horizon 6 skal lanseres 19. mai, noe som er bekreftet, og Double Fine skal være i gang med å forberede Kiln for en lansering i april. Warren gjør oppmerksom på at alle disse datoene kan endres, slik det er med spillutvikling i disse dager.

2026 virker fortsatt som et stort år for Xbox, og hvis det kan bringe ut alle disse spillene, kan det kanskje bare være i stand til å svinge det generelle perspektivet på det grønne laget. Med sviktende maskinvaresalg og Game Pass-priser som stiger, trenger Xbox virkelig en seier.