Rapport: Hiroyuki Sanada er med i Ghost of Tsushima-filmen

Vi vet ikke mye om Chad Stahelskis Ghost of Tsushima film, bortsett fra at den er på vei. Nå har vi kanskje noen detaljer om hvordan rollebesetningen vil se ut, som ifølge DanielRPK (via The Game Awards), Shogun-stjernen Hiroyuki Sanada blir sett på for en rolle.

Det er usannsynlig at Sanada vil ta på seg rollen som Jin Sakai, med tanke på at Ghost of Tsushima-hovedpersonen er en yngre mann i spillet. Sanada har tidligere jobbet med Stahelski på John Wick: Chapter 4, så vi kan definitivt se ham ta på seg en rolle i denne filmen, skjønt.

Hvem synes du Sanada burde spille i Ghost of Tsushima?