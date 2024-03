Rapport: Ikke forvent Starfield på PlayStation 5

HQ

Microsoft holdt et arrangement i forrige måned der de forklarte at de holder seg til sine eksklusive spill, men at de fortsatt vil gi ut noen titler til andre formater der det er fornuftig. De fire spillene som ble bekreftet for PlayStation og Switch var alle over ett år gamle, og to av dem trenger et større publikum, ettersom de ser ut til å ha nådd maksgrensen for de nåværende formatene: Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded og Sea of Thieves.

Før dette ble bekreftet var det mange rykter som hevdet at Starfield også ville komme til PlayStation 5, og selv etter at Microsofts nye policy ble presentert har det kommet et og annet rykte om det. Men kanskje folk ikke skal håpe for mye, for Windows Central-redaktøren Jez Corden (kjent for å være pålitelig) sier nå på X at det ikke kommer til å skje med det første, og at det ikke engang er en PlayStation 5-versjon under utvikling:

"Jeg vil si det definitivt: Jeg har gode kilder som sier at ingen jobber med Starfield for PlayStation akkurat nå."

Så der har vi det. Selv om det fortsatt kan komme, betyr det at ingen jobber med det at det er veldig langt unna.

Starfield-spillerne venter for øyeblikket på Shattered Space-utvidelsen, som sannsynligvis vil bli annonsert snart, og forhåpentligvis utgitt ganske kort tid etterpå.