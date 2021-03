Rapport: Journey to the Savage Planet 2 var under utvikling

Du ser på Annonser

Journey to the Savage Planet-utvikleren Typhoon Studios ble kjøpt opp av Google i desember 2019, for så å mindre enn 14 måneder senere oppløses da Stadia-avdelingen bestemte seg for å legge ned all egen spillutvikling. Og for å gjøre alt verre ble studioets første Stadia-spill sluppet samme dag som de måtte pakke sakene sine.

Kort etter lanseringen ble en real bug oppdaget, men ettersom utviklerne ikke jobbet lenger, tok det tre uker innen problemet ble fikset. Nå rapporterer VGC om hva Typhoon Studios jobbet på da de ble tvunget til å legge ned, og det viser seg at de var i gang med Journey to the Savage Planet 2. Det skulle være større og by på fullt animerte mellomscener.

Men slik situasjonen er nå ser det ut til at prosjektet aldri får se dagens lys.