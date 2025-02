Rykte: Kathleen Kennedy går av som Lucasfilm-president innen utgangen av året

HQ

Kathleen Kennedy ønsker tilsynelatende å trekke seg fra sin rolle som Lucasfilm-president. Kennedy overtok rollen for tretten år siden etter å ha blitt håndplukket av ingen ringere enn George Lucas selv.

Å si at hun var Luke Skywalker til hans Yoda ville imidlertid være en massiv overdrivelse. Fans har ofte pekt på Kennedy som årsaken til Star Wars' tilsynelatende tilbakegang, og hun har blitt en mindre populær figur etter hvert som hennes periode har gått.

Puck News skriver at Kennedy fyller 72 år i juni, og at hun planla å slutte allerede i fjor, så hennes avgang burde ikke komme som noen stor overraskelse hvis den faktisk skjer. Vi får se hvem som blir igjen for å fylle tomrommet hun etterlater seg hos Lucasfilm, men det vil utvilsomt være mer enn et par navn som ønsker å prøve seg på å lede en galakse langt, langt borte.