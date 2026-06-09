Rapport: Konsollkrigen i neste generasjon vil avgjøres av bildefrekvens fremfor grafikk

HQ

Det kan virke som om den moderne konsollgenerasjonen har mange år igjen, men hvis vi ser på trendene fra de siste generasjonene, kan vi anta at PlayStation 6 og det som Xbox ender opp med å kalle Project Helix, kan være ute om et par år. Den verdensomspennende RAM-krisen kan kanskje utsette denne datoen litt, men det ser ut til at frontene snart vil bli trukket opp, og konsollkrigen vil begynne på nytt.

YouTuberen Moore's Law is Dead (via GamingBolt) har lagt ut en ny video som handler om kraften i de kommende konsollene. Det er verdt å merke seg at han bare spekulerer, siden han ikke har sett den nye maskinvaren i aksjon, men han tror at Project Helix potensielt vil ha mer datakraft, mens Sony vil satse på bedre kjøling i systemet sitt for å kunne kjøre mer krevende spill lenger uten overoppheting.

Dette bør ikke overraske noen, da vi så det samme i 2020 med Xbox Series X mot PS5, der Xbox viste seg å være den kraftigste konsollen, men PS5 hadde et fortrinn når det gjaldt kjøling. Moore's Law bemerker at spesifikasjonene og forskjellene mellom dem, ut fra det han har hørt, ser ut til å være «ganske lik forrige generasjon». Han sier det høres ut som om den ene konsollen er laget for 144 fps i 4K, mens den andre vil være optimalisert for 60 fps i 4K.

Selv om det tilsynelatende er en enorm forskjell på 84 bilder mellom den ene og den andre, vil dette ha liten betydning når spillene først kommer i butikkene. Som vi så i denne generasjonen, er det vel og bra å si at du kan få så mye ytelse, men det betyr egentlig bare noe hvis du kan se at ytelsen gjenspeiles i spillene du spiller. Siden mange spillere også har skjermer som har en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz, vil fordelene du opplever med ekstreme bildefrekvenser kanskje ikke være så imponerende som du først tror.