Rapport: "Lego Horizon ble bare gitt ut på Switch fordi det var mandat fra Lego"

Mange ble veldig overrasket da Sony kunngjorde Lego Horizon Adventures og bekreftet at det ville bli utgitt på Switch 2 i tillegg til PC og PlayStation 5. Det ble sett på som starten på en potensielt ny strategi fra Sonys side, der multiformat ville bli mer vanlig, og hvis et spill ble ansett som egnet for Switch-publikummet, kunne det også bli utgitt på Nintendo-konsoller.

Men siden den gang har vi ikke sett flere Sony-spill til Switch, og nå ser det ut til at vi har fått svar på spørsmålet om hvorfor denne strategien ble valgt for Lego Horizon Adventures. Journalisten Reece "Kiwi Talkz" Reilly, kjent for sine mange dybdeintervjuer med fremtredende utviklere, skrev på sosiale medier at det rett og slett var et krav fra Lego for at Sony skulle få samarbeidet :

"Lego Horizon ble bare utgitt på Switch fordi det var mandat fra Lego Group."

Når en bruker spør ham om dette er spekulasjoner eller noe han faktisk vet, svarte han at "det er info jeg vet" og la deretter til at "Sony ser på Nintendo som direkte konkurranse." Kort sagt, vi har Lego å takke for at Aloys 'eventyr er tilgjengelig på Switch, for hvis Sony hadde fått det som de ville, ville det tilsynelatende ha vært en konsolleksklusiv tittel.