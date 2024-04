Rapport: Mafia IV kan bli presentert snart

HQ

Vi vet at Mafia IV er på trappene, men bortsett fra det vet vi svært lite om neste kapittel i den anerkjente serien. Fra Hangar 13, som skal lansere TopSpin 2K25 senere denne måneden, kommer det flere rykter om spillet.

Er det en forløper? Bruker det Unreal Engine 5? Nå kan vi føye enda et rykte til denne ryktebunken, ettersom den fremtredende leakeren Kurakasis har hevdet at Take-Two forbereder seg på en stor kunngjøring om prosjektet i løpet av de neste ukene.

Kurakasis hevder at det vil være et lignende tilfelle som for Judas, der Take-Two begynte forberedelsene til en kunngjøring ca. 3-4 uker før en trailer ble sluppet. Så kanskje du kan forvente noe ganske snart, men ta også din foreskrevne dose salt som med alle slike rykter.