Rapport: Margot Robbie skal lage en The Sims-film

Blir det noen gang en oppfølger til fjorårets Barbie-suksess? Det vet vi ikke ennå, og det har kommet noen blandede signaler fra de involverte. Det ser imidlertid ut til at selveste Barbie, Margot Robbie, har fått smaken på å lage en film basert på et tilsynelatende vanskelig tema - og skal nå produsere en The Sims-film.

Dette ifølge innsideren Jeff Sneider, som også skriver at Kate Herron skal regissere. Hun har tidligere bidratt til TV-serien Loki og skal også regissere en episode av The Last of Us i sesong to.

Vi har ikke flere detaljer å by på, men flere selskaper skal være interessert, og med tanke på hvilken enorm lisens The Sims er, hvor godt mange videospilladapsjoner har fungert og Margot Robbies stjernekvalitet - er vi ikke helt overrasket over at studioene er interessert.

Hva tror du, hvordan vil en The Sims-film se ut? Blir det det samme som Barbie med en Sim som begynner å tenke selv, eller tror du de vil satse på noe annet?