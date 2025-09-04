Rapport: Marvel's Wolverine får ny trailer på neste PlayStation State of Play

HQ

Vi kan snart se et nytt blikk på Marvel's Wolverine, da det sannsynligvis vil vises på Sonys neste State of Play-presentasjon, som tilsynelatende kommer mot slutten av måneden.

Vi har ikke sett noe offisielt fra Insomniacs Wolverine-spill siden 2021. Selvfølgelig var det de skadelige lekkasjene som skjedde mellom da og nå, men de ga oss ikke en helt nøyaktig fremstilling av hvor spillet var opp til på den tiden.

Kilder som snakket med Insider Gaming avslørte at Marvel's Wolverine "nesten helt sikkert" vil være med på neste State of Play-arrangement, ettersom Insomniac angivelig har en trailer klar til å gå. De samme kildene pekte også på slutten av september som datoen for neste State of Play.

Vi har fortsatt ingen anelse om når Wolverine-spillet vil bli utgitt, men det er håp om at en dato kommer snart hvis vi potensielt har en stor avsløring å se frem til. Litt gameplay inkludert i den nye traileren ville absolutt gå ned en godbit, da det ville gi oss en følelse av hvordan vi faktisk vil spille Marvel's Wolverine når den slippes.