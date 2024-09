Rapport: Mer enn halvparten av Playstations GAAS-satsinger har enten floppet eller blitt skrotet

HQ

I lang tid ble live-tjenester sett på som fremtidens toneangivende trend, ei sikker melkeku og en brønn fylt med tilsynelatende uuttømmelig potensial og spillerbase. Dette ønsket Sony og PlayStation åpenbart å ta del i, og for noen år siden presenterte de stolt dette som "veien videre" og noe som de interne utviklerne ville investere tungt i i fremtiden.

Situasjonen i dag er selvsagt en helt annen, og GAAS-markedet har blitt overmettet. Det ser vi tydelig hvis vi ser på de mange prosjektene som PlayStation har hatt i ovnen, og mer enn halvparten av dem har enten floppet eller blitt skrotet. Milliarder av dollar i sluket.

Her er hele listen basert på det vi vet, og den respektive statusen til spillene.



MLB The Show - Vellykket



Helldivers 2 - Vellykket



Foamstars - mislykket



Destruction All-Stars - mislykket



Concord - mislykket



The Last of Us Factions - Skrotet



Payback fra Bungie - Skrotet



Twisted Metal - Skrotet



Ny IP fra Deviation Games - Skrotet



Ny IP fra London Studio - Skrotet



Spider-Man: The Great Web - Skrotet



Marathon - under utvikling



Fairgame$ - Under utvikling



Ny IP fra Bend Studio - Under utvikling



Horizon multiplayer - Under utvikling



Horizon MMO - Under utvikling



Kort sagt, av totalt 16 prosjekter har ni av dem enten blitt skrinlagt før tiden eller mislyktes. Nyheter fra de siste ukene tyder også på at Marathons fremtid er i fare. Når det gjelder Fairgame$ er utsiktene noe bedre, men utviklingen ledes av Jade Raymond, ikke akkurat en person som er kjent for sin kunnskap innen GAAS-sjangeren.

