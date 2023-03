Rapport: Meta planlegger å gi ut Quest 3 i år

HQ

Det ser ut til at Meta Quest virtual reality-plattformen vil utvikle seg i år. En ny rapport fra The Verge avslører at det massive teknologiselskapet ønsker å lansere og lansere Meta Quest 3 senere i år, sammen med å jobbe med ytterligere to hodetelefoner som kommer nedover linjen.

Quest 3, som har kodenavnet Stinson, hevdes å være dobbelt så tynn og dobbelt så kraftig som Quest 2, og vil koste litt mer enn dagens modell. Den vil også inneholde blandede virkelighetsopplevelser for å legge til ytterligere oppslukende elementer.

I 2024 og fremover får vi beskjed om å forvente et "mer tilgjengelig" hodesett med kodenavnet Ventura, som planlegger å levere mest mulig strøm til et rimeligere prispunkt.

Etter dette vil bli kodenavnet La Jolla, som sies å være selskapets kraftigste hodesett til dags dato, og har som mål å inkludere "fotorealistiske, kodekavatarer".

For å legge til alt dette, er den andre generasjonen Meta smarte briller planlagt til høsten, og vil deretter bli fulgt av en tredje generasjon i 2025, alt før den etterlengtede ankomsten av AR-brillene, som er planlagt til 2027.

Hvilke av produktene er du mest spent på?