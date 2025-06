Rapport: Michael Bay var en gang i tiden i kikkerten for en Henry Cavill-ledet Supermann-film

HQ

Mange ser fremdeles på DC Extended Universe som Snyderverse, ettersom regissør Zack Snyder sparket det i gang med ikke bare Man of Steel, men også Batman vs. Superman: Dawn of Justice og Justice League. Den berømte regissøren tok imidlertid ikke ansvar for noen filmer i universet utover disse, av en rekke årsaker, og dette førte til en kreativ ubalanse som førte universet i en rekke mislykkede retninger, og som til slutt fikk det til å implodere og kollapse.

I dag er DC Universe, ledet av James Gunn og Peter Safran, fremtiden, men det ble en gang rapportert om et siste forsøk som kunne ha ført til at Henry Cavill tok hovedrollen som Superman igjen, men med et helt annet kreativt sinn enn Snyders ved roret.

The Wrap rapporterer at det en gang var potensielle planer om at Michael Bay skulle regissere en Superman film med Cavill i hovedrollen, og at denne rapporten støttes av to forskjellige innsidere. Filmen ble sådd og gitt et forsøk på kickstart i 2022, men tydeligvis sviktet Black Adam, Wonder Woman 1984, den lave billettkontorprestasjonen (av den faktisk gode) The Suicide Squad, og bekymringene med The Flash, blant andre, så prosjektet til slutt stoppe og blekne i minnet.

Bay og Superman virker ikke som en naturlig match, men actionregissøren har faktisk aldri regissert en superheltfilm, så det hadde vært interessant å se hva som kom ut av dette.