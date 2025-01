Rapport: Microsoft foretar en ny runde med oppsigelser, inkludert spill

HQ

Microsoft har angivelig gjort en ny runde med permitteringer, som spenner over flere divisjoner, inkludert sikkerhet, opplevelser og enheter, salg og spill.

Antallet ansatte er tilsynelatende lite, ifølge Business Insider, og de som slipper er ikke relatert til permitteringene Microsoft gjør med ansatte som anses å være underpresterende. Spilldivisjonen var ikke spesielt i fokus denne gangen, og det er grunnen til at vi ikke ser et nytt ødeleggende antall som de vi så i fjor.

I en kommentar til Eurogamer sa en talsperson for Microsoft: "Organisatoriske og arbeidsstyrkejusteringer er en nødvendig og regelmessig del av å styre virksomheten vår. Vi vil fortsette å prioritere og investere i strategiske vekstområder for vår fremtid og for å støtte våre kunder og partnere."

Etter de forferdelige oppsigelsesårene som 2023 og 2024 var, håper vi at dette året kan bli litt roligere. Men med studio-nedleggelser og folk som mister jobben som allerede har skapt overskrifter, kan det hende at disse forhåpningene snart vil bli knust.