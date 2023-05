Rapport: Microsoft har til hensikt å inngi sin anke mot CMA "i løpet av de kommende dagene"

HQ

Mange ble sjokkert da Storbritannias Competition and Markets Authority bestemte seg for å blokkere Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard for 68,7 milliarder dollar nylig, spesielt siden årsaken bak CMAs blokkering dreide seg om skyspillmarkedet og hvordan dette kan påvirke konkurransen i den sektoren på sikt. Det er unødvendig å si at Microsoft ikke har vært fornøyd med avgjørelsen, og kunngjorde umiddelbart at de ville anke den.

Nå, har The Telegraph (takk, Yahoo! Finance) rapportert at Microsoft har til hensikt å inngi sin anke mot CMA "i løpet av de kommende dagene", og at dn har hentet en advokat som sies å ha erfaring med å overvinne reguleringsorganer.

Daniel Beard KC har blitt vervet for å bidra til å sikre at Microsoft lykkes med å vinne denne anken, og fortsetter sitt arbeid som opprinnelig startet sent i godkjenningsprosessen og kort tid før CMA blokkerte oppkjøpet.

Når det gjelder tidslinjen for anken, sies det at det kan ta måneder, og langt utover den opprinnelige fristen 18. juli som ble satt. Denne fristen vil imidlertid sannsynligvis bli forlenget uansett, ettersom amerikanske tilsynsmyndigheter også ser ut til å ville utfordre oppkjøpet.

Det sies også i rapporten at European Commission forventes å offentliggjøre sin dom i saken i løpet av de kommende ukene, og at dette organet heller mot å godkjenne avtalen.