Rapport: Naughty Dog har pålagt kraftig overtid i syv uker

HQ

Sist gang Naughty Dog lanserte en ny spillserie var for litt over tolv år siden, da de lanserte The Last of Us i 2013. Men akkurat nå jobber de hardt med Intergalactic: The Heretic Prophet, som ble annonsert på The Game Awards 2024.

Mens studioets tidligere spill umiddelbart ble sett på som svært etterlengtede, fikk Intergalactic: The Heretic Prophet en mindre entusiastisk mottakelse, og traileren ble oversvømt av dislikes på YouTube. Vi har ikke hørt noe mer siden den gang, men nå rapporterer Bloomberg-journalist Jason Schreier at ting begynner å bli varmere hos Naughty Dog.

Ifølge journalisten er de for tiden i ferd med å ferdigstille en intern demo som skal vises til Sony Interactive Entertainment. Men tilsynelatende ligger de bak skjema i produksjonen, og som et resultat har obligatorisk overtid på minst åtte ekstra timer per uke blitt håndhevet de siste syv ukene. Dette har åpenbart ikke falt i god jord hos de ansatte som ønsker å tilbringe tid med sine nærmeste i forbindelse med Thanksgiving og juleforberedelsene, og dette har ført til at "noen ansatte lurer på: Hvis de knaser nå, hvordan blir det da neste år?".

Naughty Dog har tidligere fått mye kritikk for sin knallharde crunch-kultur, med ansatte som har klaget over at de ikke har kunnet forlate jobben på slutten av dagen, i tillegg til dårlig helse og anstrengte forhold. Ifølge Schreier skal Intergalactic: The Heretic Prophet lanseres i 2027, og det gjenstår å se om det nok en gang vil bli innført overtid for å holde tidsfristen.