Rapport: Naughty Dog har pålagt kraftig overtid i syv uker
Intergalactic: The Heretic Prophet har gått glipp av et par milepæler mens studioet forbereder en presentasjon for Sony Interactive Entertainment.
Sist gang Naughty Dog lanserte en ny spillserie var for litt over tolv år siden, da de lanserte The Last of Us i 2013. Men akkurat nå jobber de hardt med Intergalactic: The Heretic Prophet, som ble annonsert på The Game Awards 2024.
Mens studioets tidligere spill umiddelbart ble sett på som svært etterlengtede, fikk Intergalactic: The Heretic Prophet en mindre entusiastisk mottakelse, og traileren ble oversvømt av dislikes på YouTube. Vi har ikke hørt noe mer siden den gang, men nå rapporterer Bloomberg-journalist Jason Schreier at ting begynner å bli varmere hos Naughty Dog.
Ifølge journalisten er de for tiden i ferd med å ferdigstille en intern demo som skal vises til Sony Interactive Entertainment. Men tilsynelatende ligger de bak skjema i produksjonen, og som et resultat har obligatorisk overtid på minst åtte ekstra timer per uke blitt håndhevet de siste syv ukene. Dette har åpenbart ikke falt i god jord hos de ansatte som ønsker å tilbringe tid med sine nærmeste i forbindelse med Thanksgiving og juleforberedelsene, og dette har ført til at "noen ansatte lurer på: Hvis de knaser nå, hvordan blir det da neste år?".
Naughty Dog har tidligere fått mye kritikk for sin knallharde crunch-kultur, med ansatte som har klaget over at de ikke har kunnet forlate jobben på slutten av dagen, i tillegg til dårlig helse og anstrengte forhold. Ifølge Schreier skal Intergalactic: The Heretic Prophet lanseres i 2027, og det gjenstår å se om det nok en gang vil bli innført overtid for å holde tidsfristen.