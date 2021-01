Rapport: Nytt Star Wars: Knights of the Old Republic vil overraske

Som vanlig starter mandagen ganske tregt nyhetsmessig, så da slenger jeg meg like gjerne på et gammelt rykte som har fått nytt liv.

Bespin Bulletin bestemte seg nemlig for å nærmest gi mange Star Wars: Knights of the Old Republic-fans hjerteinfarkt i den nyeste episoden av B.O.B. the Podcast ved å gjenta at et nytt KotOR-spill fortsatt er under utvikling. Det som gjør mange ekstra interesserte er at han i samme slengen nevner at det ikke lenger er et EA-studio som lager spillet, så du kan som kjent stryke Bioware, DICE, Respawn og lignende fra listen.

Han ønsker dog ikke å røpe hvem som jobber med det nå, noe jeg kan forstå. Jeg tror nemlig ganske få av dere klarer å gjette hvem det er. Faktisk tror jeg ikke det er alle som kjenner til studioet med navn engang selv om det har blitt kjent for kvalitet gjennom årene. For artigheten og nysgjerrigheten vil jeg uansett spørre: hvem tror eller håper dere det er, og hvilke endringer bør et moderne KotOR gjøre for å underholde?