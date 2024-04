Rapport: One Piece sesong 2 debuterer på Netflix neste år

HQ

Det ser ut til at vi endelig har en tidsramme å huske på når vi snakker om den andre sesongen av Netflixs One Piece -tilpasning. Ifølge What's On Netflix, som igjen har samlet informasjon fra ProductionWeekly, har uttalt at showet ser på en retur til streameren en gang i 2025, sannsynligvis mot slutten av året.

Det nevnes at den andre sesongen av serien vil begynne produksjonen i juni 2024, som vil pågå helt frem til januar 2025. For det meste i Sør-Afrika, men med planlagte opptak i Spania og Mexico også. Fra nå av er forproduksjonen i gang for seriens tilbakekomst.

Selv om dette kan virke som en lang produksjonstid samsvarer det med tiden det tok å filme den første sesongen, som startet produksjonen i januar 2022 og ble avsluttet i august samme år, før den landet på Netflix et helt år senere. Hvis Netflix har til hensikt å levere serien innen utgangen av 2025, må de øke tempoet i etterproduksjonen.