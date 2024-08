Rapport: PS5 Pro-informasjon og avsløringsvindu lekket

HQ

Selv om det ikke er offisielt bekreftet i skrivende stund, forventer mange spillere at Sony vil lansere en PS5 Pro på et eller annet tidspunkt i år. Det har blitt rapportert om flere ganger, og nå har vi et nytt blikk på hvordan konsollen kan være.

Ifølge Dealabs-brukeren billbil-kun (som tidligere har vært pålitelig med Sony-baserte lekkasjer), vil PS5 Pro bli avslørt i første halvdel av september. Den kommer ikke med en ny kontroller, men selve konsollen vil ha et nytt design.

PS5 Pro er bare litt tykkere enn PS5 Slim, og vil kunne skilles fra sine brødre med tre svarte striper på siden av konsollen. Vi er ennå ikke sikre på om den kommer med en diskettstasjon eller ikke, men det ser ut til at denne varianten av PS5 først og fremst er designet for å stå oppreist.

Hva ønsker du deg av PS5 Pro?