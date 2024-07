Rapport: Riot Games kansellerte Super Smash Bros.-lignende League of Legends

HQ

Riot Game er ikke fremmed for spin-offs. Ved siden av den massive MOBA-suksessen League of Legends har vi også sett spill som Ruined King, Teamfight Tactics og Song of Nunu.

Det er imidlertid ikke alle spin-offs som når dagens lys, og innsider Mikhail Klimentov rapporterer at et plattformkampspill som foregår i League of Legends-universet har blitt kansellert. Spillet, med kodenavnet Pool Party, hadde rundt 70-80 ansatte som jobbet med det.

Det ble lagt opp som Super Smash Bros. men satt i League of Legends-universet. Riot så en mulighet til å bygge spillets tilstedeværelse som et eSport-kraftsenter, som en motsats til Nintendos tilnærming med Super Smash-konkurransescenen.

"Vi har alltid en rekke prosjekter i forskjellige faser av FoU, og å spinne prosjekter opp og ned skjer flere ganger i året," sa Joe Hixson, senior comms-direktør i Riot, i en uttalelse. Tilsynelatende har halvparten av teamet fått sjansen til å bli omplassert til et annet prosjekt, mens den andre halvparten må se etter interne stillinger hos Riot.