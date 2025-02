Rapport: Rocksteady jobber for tiden med et single-player Batman-spill

HQ

Med tanke på fiaskoene til Suicide Squad: Kill the Justice League, Harry Potter: Quidditch Champions, og MultiVersus lurer du kanskje på hva som egentlig skjer i Warner Bros. videospilldivisjon. Heldigvis er Bloombergs Jason Schreier her for å dele litt tilleggsinformasjon, inkludert hva som skjer med Monoliths Wonder Woman og hva Rocksteady er opp til neste gang.

Utvikleren av det katastrofale Suicide Squad-spillet sies å være tilbake til det det gjør best ved å lage et enkeltspiller Batman. Det er uklart hvordan dette former seg utover dette, ettersom prosjektet er beskrevet som "år unna landing" noe som betyr at det ikke vil vises i noen betydelig forstand på en stund. Likevel er det uten tvil veldig gode nyheter å høre at Batman: Arkham-skaperne tilsynelatende kommer tilbake til denne formelen.

Når det gjelder Monolith og Wonder Woman hevder rapporten at etter en lang periode med forsøk og kamp for å slå sammen utviklerens berømte Nemesis -system fra Middle-earth: Shadow of -spillene til et brukbart format som kretset rundt Princess of Themyscira, har teamet i stedet bestemt seg for å starte spillet på nytt og gå i en annen retning. Nå er alt som nevnes at spillets "skjebne fortsatt er uviss", ettersom lederutfordringene hos Warner Bros. kan bety at hva som helst kan skje med det.

Hva andre store studioer under Warner Bros'. banner angår: Avalanche jobber fortsatt med Hogwarts Legacy 2 og også tilleggsinnhold for Hogwarts Legacy. Også Warner Bros. Games Montreal fungerer for tiden som et støttestudio for Monoliths Wonder Woman mens de jobber med en pitch-demo for et Game of Thrones -spill, alt fordi det en gang jobbet med et Flash -spill, før den enorme fiaskoen med The Flash -filmen så spillet også kansellert.