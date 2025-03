Rapport: Skate har allerede mikrotransaksjoner

HQ

Hvis du av en eller annen grunn hadde noen som helst tro på at den kommende Skate omstart fra Full Circle ikke ville bli oversvømmet med mikrotransaksjoner som stort sett alle andre av EAs sportstitler, har vi noen dårlige nyheter for deg. En ny rapport fra Insider Gaming sier at den lukkede alfaen for spillet, som bare er tilgjengelig for et utvalgt antall testere, nettopp har blitt oppdatert for å introdusere mikrotransaksjoner i form av en premiumvaluta som brukes til å kjøpe kosmetiske gjenstander.

Rapporten sier at disse er kjent som San Van Bucks, og da de ble lagt til, ble det også inkludert en melding som hevdet at de vil føre til en "positiv opplevelse når du kjøper varer fra Skate -butikken."

Meldingen fortsetter med å legge til at målet med å inkludere mikrotransaksjoner på dette stadiet er å sikre at utvikleren oppnår sine mål før spillets lansering i Early Access, som er planlagt til en gang i 2025 for øyeblikket. Det viktigste å merke seg er selvfølgelig at i motsetning til tidligere Skate -titler, vil denne omstarten være gratis å spille, noe som betyr at mikrotransaksjoner og premiumvalutaer og så videre er helt avgjørende for prosjektets økonomiske levedyktighet i det lange løp.

