Rapport: Sony har for øyeblikket bare to PS VR2-titler under utvikling

Med mindre du har sovet under en stein de siste seks månedene, har du sannsynligvis følt at noe ikke er helt riktig med Sonys satsing på virtuell virkelighet.

Til tross for at PS VR2 ble lansert så sent som i fjor, virker Sony helt uinteressert i å lansere spill til den samtidig som salgstallene er svake, og den VR-fokuserte London Studio ble nylig lagt ned, og tidligere i år kom det også rapporter om at produksjonen ble satt på pause. Et annet tegn på bekymring er at det nylig ble bekreftet at Sony lanserer en adapter som gjør det mulig å bruke PS VR2 på PC-er, noe mange tolker som at Sony håper at det er på denne måten brukerne vil få valuta for pengene i fremtiden.

Nå melder androidcentral.com at Sony har kuttet ned på ressursene til hele avdelingen for virtuell virkelighet, og at de kun har to spill under utvikling. Sony selv har ikke kommentert påstandene, selv om det slett ikke virker usannsynlig med tanke på hvordan selskapet har opptrådt så langt.

For øyeblikket koster PS VR2 £ 509,99 / € 603,25 på Amazon, så det er en ganske betydelig investering som risikerer å gå tom for damp hvis Sony mister interessen. Ville du ha kjøpt et hodesett selv på dette tidspunktet eller valgt et alternativ som Meta i stedet?