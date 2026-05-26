Rapport: Sony har ikke gitt grønt lys til Destiny 3 på grunn av kostnadsproblemer

Sony er ikke en fan av ballongbudsjetter og oppblåste utviklingstidslinjer, ettersom det rapporteres at mange store studioer under PlayStation-banneret nå er under større gransking av plattformeieren. Dette inkluderer slike som Bungie og Naughty Dog.

Denne nyheten ble først utløst av journalisten Jason Schreier som uttalte at grunnen til at Sony ikke hadde gitt grønt lys Destiny 3 var på grunn av kostnader (via TheGamer). Schreier ble deretter spurt om hvorfor Sony hadde et spesielt problem med Destiny-utvikleren Bungie, hvorpå han sa at et studio som Naughty Dog også ville ha et mer våkent øye med det, og sørge for at kostnader og utviklingstidslinjer ikke går for langt.

Dette ble tatt ut av sin sammenheng, da noen misforsto Schreier som å si at Sony bare hadde et problem med Naughty Dog. Senere presiserte han uttalelsene sine, og sa at poenget han prøvde å få frem var at Sony nå er stadig mer opptatt av å øke budsjettene. Dette er ikke så overraskende, men det forklarer hvorfor vi ikke har sett Destiny 3, og kanskje aldri ser det hvis undergangen og dysterheten rundt Bungie skal tros.

Ettersom spillere fortsetter å kritisere PS5-generasjonen for å ha "ingen spill", ser det ut til at Sony kanskje ikke lenger tillater studioene sine å gi ut ett spill per generasjon, eller bruke en halv milliard på sine siste mesterverk. Vi får se om disse bekymringene fra Sony får noen konsekvenser i årene som kommer.