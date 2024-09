Rapport: Sony vurderer prislapp på 40 dollar for Marathon

HQ

Etter katastrofen som var Concord, skulle du tro at Sony ville tenke på måter å endre strategien med sine kommende live-tjenesteforsøk. Kanskje de ville vurdere å gjøre spillene gratis, slik at folk kunne få en sjanse til å nyte dem litt først.

Tilsynelatende er det kanskje ikke på kortene, ettersom kilder som snakker til The Game Post mener at Bungie og Sony vurderer en prislapp på $ 40 for Marathon. På den ene siden gikk dette bra for et spill som Helldivers II, og på den andre siden mislyktes det Concord.

Marathon fikk også noen nye detaljer fra disse kildene. Det forventes ikke å være et helteskytespill, og vil i stedet bruke mer av et klassebasert system. Kjernespillstrukturen sies å være som Escape from Tarkov, men med en Bungie-vri, og tilbakemeldingene rundt spillet har vært positive fra interne spilltester.

Vi må likevel se om det er verdt den prislappen. Selv gratisspill i live-tjenesteområdet sliter nå, og så Marathon har en stor oppgave foran seg.