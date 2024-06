Rapport: Sonys satsing på live-service har ført til færre spill

HQ

Helt siden Sony for noen år siden bekreftet at de ville øke satsingen på live-service.spill kraftig har mange vært bekymret for at dette i sin tur ville føre til en uthuling av Sonys mer tradisjonelle og svært avanserte enspiller-spill.

Dessverre ser det ut til å ha vært tilfelle, og som et resultat har færre og færre førstepartsspill blitt utgitt fra Sony denne generasjonen. Tidligere i år flagget de til og med at de ikke ville gi ut noe nytt i sine største spillserier før tidligst i neste regnskapsår (fra 1. april), og skrinla flere prosjekter.

Nå hevder Bloomberg-journalisten Jason Schreier i en artikkel at det er nettopp live-tjenesteinitiativene som har ført til at Sony har gitt ut et synkende antall nye spill:

"Men med noen store titler forsinket og færre prosjekter i rørledningen på grunn av en sving til "service" -spill som gikk galt, vil PlayStation se etter å styrke høytidskonsollsalget ved å nå et nytt publikum."

Selv om dette sannsynligvis er det mange mistenkte, er Schreier veldig pålitelig og sannsynligvis det nærmeste en offisiell bekreftelse på dette vi kan få. Er du overrasket over at Sonys investering i live-tjenesten har gått på bekostning av færre spill, og tror du det var riktig strategi?