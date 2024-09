Rapport: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse for det meste skrotet, lanseres neppe før 2027

HQ

Etter den spennende avslutningen på Spider-Man: Across the Spider-Verse, etterfulgt av løftet om at vi skulle få se den neste filmen mindre enn ett år senere, ble fansen temmelig skuffet da Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ble utsatt på ubestemt tid.

Nå har vi enda verre nyheter fra den kjente innsideren Jeff Sneider. Sneider mener at det meste av Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ble skrotet hos Sony på grunn av kreative årsaker, noe som skyver filmens lansering til tidligst 2027.

Nå er dette selvfølgelig ikke en offisiell uttalelse fra Sony, så vi kan ikke ta dette som et absolutt faktum ennå, men det er ikke noe godt tegn. Vi har heller ikke hørt noe offisielt om filmen utover forsinkelsen på en god stund, så det får en til å lure på hva som foregår bak kulissene.